Певец Niletto перенес операцию: что случилось с артистом?

Исполнитель получил травму, из-за которой ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Певец Niletto (настоящее имя Данила Прытков) перенес операцию на правой ноге. Теперь он не сможет играть в баскетбол ближайшие полгода.

«Первая моя травма — разрыв (ахиллова сухожилия. — Прим. ред.) на правой ноге», — поделился артист в Telegram-канале.

Niletto рассказал, что надеется восстановиться к следующему сезону игр. Он с иронией отметил, что пока может играть только в «одноногий баскетбол».

«Всех обнял, это чисто механическая травма, поэтому, это лишь дело времени. Еще сыграем!» — успокоил фанатов артист.

Исполнителю теперь некоторое время придется ходить в гипсе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Niletto попал в аварию в Екатеринбурге. В происшествии он не пострадал. В видео он продемонстрировал помятые двери авто, с которым произошло столкновение. Сам Niletto отметил, что в Екатеринбурге «серьезное движение».