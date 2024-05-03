Певец Niletto перенес операцию: что случилось с артистом?
Певец Niletto перенес операцию на ноге
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin
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Исполнитель получил травму, из-за которой ему потребовалось хирургическое вмешательство.
Певец Niletto (настоящее имя Данила Прытков) перенес операцию на правой ноге. Теперь он не сможет играть в баскетбол ближайшие полгода.
«Первая моя травма — разрыв (ахиллова сухожилия. — Прим. ред.) на правой ноге», — поделился артист в Telegram-канале.
Niletto рассказал, что надеется восстановиться к следующему сезону игр. Он с иронией отметил, что пока может играть только в «одноногий баскетбол».
«Всех обнял, это чисто механическая травма, поэтому, это лишь дело времени. Еще сыграем!» — успокоил фанатов артист.
Исполнителю теперь некоторое время придется ходить в гипсе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Niletto попал в аварию в Екатеринбурге. В происшествии он не пострадал. В видео он продемонстрировал помятые двери авто, с которым произошло столкновение. Сам Niletto отметил, что в Екатеринбурге «серьезное движение».
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