На чужой счет: можно ли вернуть деньги при ошибочном переводе

Юрист рассказала, как стоит действовать в таком случае.

Иногда человек по ошибке переводит деньги не по тем реквизитам. Часто случается, что платеж уходит совершенно незнакомому человеку, а найти с ним контакт может стать настоящей проблемой. Юрист Оксана Бондаревич специально для aif.ru рассказала, как необходимо действовать, если вдруг деньги ушли не по адресу.

Для начала необходимо незамедлительно обратиться в кредитную организацию. Те, кто пользуется мобильным приложением банка, могут быстро проверить статус платежа за несколько кликов, отметила эксперт.

Если платеж помечен как «в работе», его можно отозвать онлайн. Если реквизиты счета неверные, то платеж не будет выполнен, а сами деньги вернутся на счет отправителя. Кроме того, многие банки предоставляют инструкцию по случаям ошибочных переводов в личном кабинете, которую также можно использовать.

«Если платеж все-таки списали, то рекомендую обратиться в банк с заявлением о возврате ошибочно переведенных средств. С высокой долей вероятности банк в этом откажет, ведь обязанность проверять правильность внесенных реквизитов лежит на клиенте», — объяснила юрист.

Как только заявление будет подано в банк, лучше всего связаться с получателем платежа. Обычно причиной ошибки является неправильно указанный номер телефона, привязанный к счету. В этом случае можно позвонить и объяснить, что перечисленные средства являются ошибочными и должны быть возвращены в соответствии с законом. Если гражданин откажется вернуть средства, то единственным выходом будет обратиться в суд.

«Для подачи гражданского иска нужно знать не только имя, отчество и фамилию получателя платежа, но и место его жительства. Банк дать эту информацию не имеет права, но здесь поможет полиция. Туда нужно обратиться с заявлением с просьбой установить лицо, которое будет выступать ответчиком. Как только данные получателя известны, можно оформлять исковое заявление», — пояснила Оксана Бондаревич.

Как правило, суд склоняется на сторону того, кто ошибочно отправил платеж. Однако намного сложнее, когда деньги были переведены на электронный кошелек, использованы для погашения кредита или заблокированы на счете. В таких случаях необходимо обратиться в суд и готовиться к длительному процессу разбирательств.

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