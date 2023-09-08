Долг платежом красен: как перестраховаться при одалживании денег друзьям

По статистике, больше 10% россиян не торопятся ничего возвращать.

Юрист Юлия Холодионова объяснила изданию Газета.ру, как перестраховаться при одалживании крупной суммы денег в долг знакомым. Так, нотариально заверенная расписка необходима, если сумма займа составляет свыше десяти тысяч рублей.

«Долговая расписка — односторонний документ, который в письменной форме удостоверяет получение от физического или юридического лица чего-либо, например, денег или материальных ценностей. Передавая деньги в долг, важно составить расписку, чтобы ее можно было представить, например, в суде», — говорит эксперт.

Отсутствие документа лишает возможности в случае разбирательства подтвердить существование сделки даже при наличии свидетелей. Располагая заверенной бумагой с подписями сторон, можно подтвердить состоявшийся факт займа.

«Допустимо заверить расписку у нотариуса или не заверять в случае с невысокой суммой долга. При этом он способен удостоверить документ, на основании которого происходит передача средств, либо засвидетельствовать подлинность подписей на нем», — отметила Холодионова.

В случае, если в договоре четко прописан срок возврата долга, можно сразу обращаться в суд, если деньги так и не вернули вовремя. По судебному акту можно сразу осуществить списание денег с банковского счета должника, либо передать его приставам для принудительного взыскания всей суммы.

«Законом также не запрещается прописывать в документе штраф за невозврат средств. Например, если человек не вернул деньги в срок, помимо процентов он может заплатить фиксированную сумму штрафа, которая должна быть указана в расписке. Также есть возможность написать в документе, что при невозврате долга процент увеличивается вдвое», — заключила специалист.

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