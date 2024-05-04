Кудрявцева про Киркорова: «Его ягодицы обсуждают больше, чем мое лицо»

Телеведущая считает, что не годится в соперники поп-королю российской эстрады.

Телеведущая Лера Кудрявцева появилась в одном из юмористических шоу и выступила в команде ребят из Иркутска. Ей составили конкуренцию серьезные участники — Филипп Киркоров, Мария Федункив, Джиган и другие звездные персоны.

Кудрявцева вышла на сцену на костылях, так как несколько месяцев назад сломала ногу на репетиции этого же проекта. Звезда произнесла юмористический монолог, в котором шутила про свои прошлые отношения и про свои многочисленные свадьбы. Телеведущая также призналась, что не сможет конкурировать с Филиппом Киркоровым.

«А у меня что из талантов? Как у Ленина — только то, что я хорошо сохранилась. А Киркоров… Ну как мне соперничать с человеком, чьи ягодицы обсуждают чаще, чем мое лицо?» — смеялась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева призвала помочь утопающей в алкоголе Волочковой. Но балерине палец в рот не клади. Звезда шпагата призвала всех жить своей жизнью, а не следить за ее.