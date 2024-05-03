«Грандиозное признание!» — Захарова отреагировала на «формулу мира» Борреля по Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Захарова назвала грандиозным признанием слова Борреля о конфликте на Украине

«Грандиозное признание!» — Захарова отреагировала на «формулу мира» Борреля по Украине

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak.

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Главный дипломат ЕС раскрыл истинных виновников продолжения конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не удержалась от сарказма в адрес главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который заявил о прекращении конфликта на Украине в случае остановки поставок оружия Киеву.

«Боррель заявил, что без поставок Западом оружия Киеву конфликт на Украине „закончится за две недели“. Грандиозное признание! Вот вам и вся „формула мира“ — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Российская сторона неоднократно предостерегала Запад от передачи киевскому режиму оружия, подчеркивая, что это лишь затягивает конфликт и усугубляет страдания украинского народа. С требованием к «коллективному Западу» перестать снабжать Украину оружием выступали и другие страны, в частности, Китай.

В феврале постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь призвал западные государства прекратить поставки оружия на Украину и предпринять усилия для мирного урегулирования кризиса в регионе. Военную помощь Киеву китайский дипломат назвал «подливанием масла в огонь» и подрывом усилий международного сообщества по прекращению конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция исключила передачу зенитно-ракетных комплексов С-400 Украине.

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