В Петербурге умер 29-летний актер Данила Гребнев

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Почему артист внезапно ушел из жизни в самом расцвете сил?

В Петербурге умер 29-летний актер Данила Гребнев

Фото: ВКонтакте / Данила Гребнев / grebushka

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В 29 лет остановилось сердце актера Данилы Гребнева. Печальное известие сообщили в Марийском республиканском колледже культуры и искусств имени Палантая, где когда-то учился артист.

«Данила без преувеличения был настоящей гордостью колледжа. Это талантливый актер, поэт, музыкант, философ, светлой души юноша, с которым всегда легко работалось. Обладал тонким чувством юмора, всегда был активным участником мероприятий. Всегда уважительно относился к одногруппникам, сотрудникам и преподавателям», — сообщает образовательное учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Что именно стало причиной смерти молодого актера, пока неизвестно.

Гребнев окончил этот колледж в 2015-м. Сразу после устроился работать в Республиканский театр кукол в городе Йошкар-Ола. За свою короткую жизнь он успел создать музыкальный проект, написать книгу «Письма с Юпитера». Немного поработав в театре кукол, он перешел в детский театр «Фонарик» в Петербурге. Всего себя он посвящал работе с детьми разного возраста. В этом он видел свое призвание.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из «Зова предков» Машраба Кимсанова.

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