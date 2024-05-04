Торговый центр горит в Хабаровске

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 355 0

Огнем охвачена кровля здания.

Фото, видео: ANDREJ CUKIC / ТАСС; 5-tv.ru

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Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) горит в эти минуты в Хабаровске. Пожарно-спасательные подразделения работает на месте ЧП.

Как сообщили в МЧС РФ, огнем охвачена кровля здания. На месте работают 20 специалистов и десять единиц техники. Самостоятельно успели эвакуироваться из ТРЦ 270 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

В районе происшествия поднимается огромный столб черного дыма, соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Берлине произошел пожар на оборонном заводе.

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