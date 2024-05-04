Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» особо отличившимся участникам СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» солдатам, проявившим особый героизм и мужество при выполнении задач специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в ведомстве.

Генерал армии поздравил бойцов и поблагодарил их за образцовое выполнение всех заданий. Шойгу также пожелал военным дальнейших успехов в службе. Он отметил, что и страна, и лидер РФ Владимир Путин высоко оценили их старания.

«Страна, президент Российской Федерации высоко оценили ваш ратный труд, присвоив вам высокие звания Героев Российской Федерации. Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное — в стремлении к победе», — процитировали в Минобороны РФ слова Шойгу.

Глава Минобороны России помимо успехов также пожелал военнослужащим новых наград и побед и призвал беречь себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу назвал потери киевского режима с начала 2024 года.