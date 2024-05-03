Шойгу назвал потери киевского режима с начала 2024 года

Россия тем временем продолжает выполнять задачи и цели спецоперации на Украине.

Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли более 111 тысяч боевиков с начала 2024 года. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«Всего за этот год они (потери противника — Прим. ред.) превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники», — сказал глава Минобороны.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию на Украине. И, по словам Шойгу, под контроль российских войск уже перешло 547 квадратных километров территорий. Только за последние две недели были взяты три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Бойцы продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ, боевики бросают позиции и бегут.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в скором выходе ВСУ из Часов Яра не сомневаются даже в Киеве.