«Очень скучаю»: уехавший в США фигурист Десятов хочет обратно в Россию

Особенно фигуриста тянет в Москву.

Фигурист Иван Десятов, который теперь выступает за сборную США, рассказал, что скучает по друзьям из Москвы. Подробности он сообщил A Divine Sport.

Спортсмен родился и вырос в России. Долгое время тренировался на родине и участвовал в соревнованиях. Один сезон отработал за сборную Белоруссии, а потом принял решение переехать в США. В 2022 году он вышел на лед в паре с Изабеллой Флорес.

Юноша рассказал, что в целом адаптироваться ему было нетрудно, но найти друзей казалось тяжело. Причиной послужило то, что он совсем не понимает английский язык.

«Я очень скучаю по своим друзьям из Москвы. Но я нашел много русскоязычных людей, которые переехали в Америку год или два назад, еще со времен войны. Большинство из них украинцы», — поделился Десятов.

Иван также рассказал забавный момент. Когда он только познакомился с Изабеллой, она сказала ему что-то на английском. Он совсем не понял партнершу и смотрел на нее с недоумением. Позже пара начала искать пути для взаимопонимания. Тренер фигуристов оказалась русской, поэтому Изабелла в какой-то мере понимала язык. Десятову пришлось учить английский. Так они и общаются, в смешанной форме.

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