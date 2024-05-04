Газовая плита сокращает жизнь: ученые доказали ее взаимосвязь с ранней смертью

Показатели, которые зафиксировали ученые, наносят значительный ущерб здоровью.

Ученые провели исследование, которое показало, что газовая плита является одной из причин ранней смерти. Об этом сказано в журнале Science Advances.

Количество выброса загрязненного вещества, в процессе использования бытового предмета, превысило все ожидания. Один из авторов исследования также заявил, что концентрация не снижается в течение нескольких часов.

Показатели, которые зафиксировали, наносят значительный ущерб здоровью.

«Эти долгосрочные и краткосрочные воздействия, связанные с печами, значительны по сравнению с обычными показателями здоровья», — отметили в статье.

Около 50 тысяч текущих случаев детской астмы могли появиться на фоне вдыхания бытового газа, а количество заболеваний на фоне загрязнения окружающей среды подходит к отметке 200 тысяч. Его использование также могло привести к 19 тысячам смертей взрослых людей ежегодно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сон помогает в борьбе с раком.