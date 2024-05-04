Газовая плита сокращает жизнь: ученые доказали ее взаимосвязь с ранней смертью

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 45 0

Газовая плита может стать причиной ранней смерти

Газовая плита сокращает жизнь: ученые доказали ее взаимосвязь с ранней смертью

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Показатели, которые зафиксировали ученые, наносят значительный ущерб здоровью.

Ученые провели исследование, которое показало, что газовая плита является одной из причин ранней смерти. Об этом сказано в журнале Science Advances.

Количество выброса загрязненного вещества, в процессе использования бытового предмета, превысило все ожидания. Один из авторов исследования также заявил, что концентрация не снижается в течение нескольких часов.

Показатели, которые зафиксировали, наносят значительный ущерб здоровью.

«Эти долгосрочные и краткосрочные воздействия, связанные с печами, значительны по сравнению с обычными показателями здоровья», — отметили в статье.

Около 50 тысяч текущих случаев детской астмы могли появиться на фоне вдыхания бытового газа, а количество заболеваний на фоне загрязнения окружающей среды подходит к отметке 200 тысяч. Его использование также могло привести к 19 тысячам смертей взрослых людей ежегодно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сон помогает в борьбе с раком.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:51
МВД РФ объявило в розыск бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля
18:40
Концерт заподозренного в поддержке ВСУ барда Никитина отменили в Москве
18:26
На Украине сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Николаевской области
18:12
Есть спасение от клещей: как защититься от укусов
18:01
Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 12 миллионов человек
17:56
Время действовать: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 мая

Сейчас читают

Сигнал для бывшего? Зачем Ким Кардашьян скопировала образ новой жены Канье Уэста
Новые возможности и вызовы судьбы: прогноз от экстрасенса до конца 2024 года
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео