Греческий суд оправдал журналиста по делу о написании «богохульской» книги о Благодатном огне

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 140 0

Суд в Греции оправдал журналиста Аликакоса за книгу о Благодатном Огне

Греческий суд оправдал журналиста по делу о написании «богохульской» книги о Благодатном огне

Фото: Reuters / Ammar Awad

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Что послужило поводом для разбирательства?

Журналист Димитрис Аликакос был оправдан судом в Афинах за написание книги о Благодатном огне в 2019 году, которую Иерусалимский Патриархат счел богохульством. Об этом пишет издание avgi.gr.

Суд снял обвинения с Аликакоса и управляющего издательским домом «Эккремес» в Афинах, отклонив иск, поданный против них архиепископами Константиносом Аристархосом и Исидором из Иераполя. Священнослужители увидели в их действиях факты клеветы, разглашения личной беседы и нарушения закона о персональных данных.

Поводом для судебного разбирательства стали высказывания, включенные журналистом в книгу «Спасение — О Благодатном Огне», опубликованную пять лет назад. В тексте утверждалось, что традиционная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня якобы является результатом человеческого вмешательства, а не чудом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из Иерусалима в Москву вылетел самолет с Благодатным огнем.

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