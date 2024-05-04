Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.

До этого сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Феофил III вышел из Кувуклии после молитвы о снисхождении чуда, а затем начал раздавать огонь людям, которые пришли в храм.

Чудо схождения Благодатного огня традиционно происходит накануне праздника Воскресения Христова. В этом году Пасха выпадает на 5 мая.

Ежегодно огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, построенном над местом распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.

Получение Благодатного огня — священный и важный для каждого православного христианина ритуал, который позволяет прочувствовать связь между верующими и Богом.

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