Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

В 2024 году православные верующие отмечают Пасху 5 мая.

Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима вылетел в Москву

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Татарковский

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Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.

До этого сообщалось, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Феофил III вышел из Кувуклии после молитвы о снисхождении чуда, а затем начал раздавать огонь людям, которые пришли в храм.

Чудо схождения Благодатного огня традиционно происходит накануне праздника Воскресения Христова. В этом году Пасха выпадает на 5 мая.

Ежегодно огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, построенном над местом распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.

Получение Благодатного огня — священный и важный для каждого православного христианина ритуал, который позволяет прочувствовать связь между верующими и Богом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как подготовиться к Пасхе.

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