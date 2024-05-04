Очевидцы сообщили о стрельбе в Москве
Стрельба произошла на Коровинском шоссе в Москве
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина, начавший конфликт, скрылся с места происшествия.
Стрельба произошла на Коровинском шоссе в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщили очевидцы.
Конфликт, по предварительным данным, произошел между тремя мужчинами. По информации источника, в результате двое из них пострадали. Мужчина, начавший конфликт, скрылся с места происшествия.
Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранителям удалось задержать четырех человек, которые устроили перестрелку в Дальнегорске. Инцидент произошел 26 апреля — камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать, как возле Дома культуры «Химик» сначала припарковались две машины.
Их них вышли пассажиры и устроили перестрелку, после чего они скрылись с места происшествия. В результате три человека получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу.
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