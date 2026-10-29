Путин: нанести России стратегическое поражение к 2030 году вряд ли возможно

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Срочная новость 37 0

Президент также заявил, что Москва не хочет войны с Европой, но готова к ней.

Путин: стратегическое поражение России к 2030 году

Фото: www.globallookpress.com/ MOD Russia

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Нанести России стратегическое поражение к 2030 году вряд ли возможно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

Глава государства отметил, что в Европе все чаще говорят о подготовке к возможному конфликту с Россией к 2030 году.

«Они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно и к 2030 году», — сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия не хочет войны с Европой.

«Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», — заявил он.

По словам Путина, победителей в таком конфликте не будет. Он также отметил, что Россия хорошо помнит уроки Первой и Второй мировых войн и делает все, чтобы не допустить повторения подобных событий в глобальном масштабе.

Отдельно глава государства затронул ситуацию на Балтике. Путин заявил, что Россия готова ответить на любой вызов в регионе, но не заинтересована в том, чтобы там сложилась ситуация, подобная обстановке в Ормузском проливе и Персидском заливе.

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