«Хороший литературный язык»: Путин удивился русской речи участника саммита «Россия — Африка»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 20 0

Неожиданный для главы государства эпизод произошел в ходе заключительных дискуссий международной встречи.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Путин отметил владение русским языком у участника саммита «Россия — Африка»

Президент России Владимир Путин рассказал, что один из участников саммита «Россия — Африка» выступил на хорошем литературном русском языке. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с председателем Африканского союза, лидером Бурунди Эварист Ндайишимийе.

«В заключение наших дискуссий выступил представитель одной из стран и начал свое выступление на русском языке, на хорошем литературном русском языке», — сказал Путин.

Третий саммит «Россия — Африка», а также экономический и гуманитарный форум проходят в Москве 28 и 29 октября. В мероприятиях участвуют делегации 48 из 54 африканских государств.

Ранее Владимир Путин заявил о планах увеличить число студентов из Африки в российских вузах, в том числе на бюджетной основе. Президент также сообщил о готовности России помогать африканским странам в подготовке квалифицированных кадров, развитии науки и образования.

Кроме того, африканские страны поддержали идею открытия новых филиалов российских университетов на континенте.

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