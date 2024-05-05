Ранний подъем и пышное застолье: главные приметы на Пасху

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 6 0

На что стоит обращать внимание в светлый праздник?

Ранний подъем и пышное застолье: главные приметы на Пасху

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Существует множество примет на Пасху, по которым можно попытаться спрогнозировать погоду на грядущее лето, финансовый достаток и успех в личной жизни. О самых распространенных из них рассказал портал URA.RU.

Погода

Принято верить, что дождливая погода на Пасху сулит такую же весну. Если облачно, то лето будет прохладным. Гроза на Пасху может сулить теплую осень.

Выпавший в праздник снег означает, что год обещает быть успешным и благоприятным для начинаний. Если в этот день морозно, то лето будет теплым и продолжительным.

Если в праздник будет солнечно и тепло, то ждите удачу в сельскохозяйственных делах. На грядущие заморозки могут указать ясное небо и хорошая видимость звезд накануне праздника.

Деньги

Щедро накрытый праздничный стол может притянуть удачу и изобилие. Ранний подъем в светлый праздник также сулит достаток на год.

Не рекомендуется выбрасывать мусор в день Пасхи — так можно «выбросить» изобилие из дома. Еще не стоит в светлый праздник заниматься вопросами долгов. Давать и возвращать деньги лучше в другой день.

Чтобы привлечь в дом успех и благополучие, можно подавать милостыню и раздавать крашеные яйца.

Здоровье

Согласно самой распространенной примете, если на Пасху умыться водой из природных источников, то с себя можно «смыть» все недуги. По народным преданиям, вербные веточки, расставленные в комнате ребенка, способны защитить младших членов семьи от болезней.

Согласно еще одному поверью, те, кто будут звонить в колокола во время Страстной недели, будут иметь крепкое здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смысле и об истории православной Пасхи.

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