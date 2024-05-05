Спорт в прошлом? Ирина Слуцкая занялась разведением кур
Фигуристка Ирина Слуцкая занялась разведением кур
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Instagram* / slutskayaofficial; 5-tv.ru
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Известная фигуристка показала свои навыки в сельском хозяйстве.
Российская фигуристка Ирина Слуцкая показала поклонникам, как она пытается заняться разведением кур. В личном блоге спортсменка показала курятник. На кадрах видно, как спортсменка попыталась подложить под курицу яйца, чтобы она их стала высиживать.
«Курица — это та еще история. Мне капец как страшно», — призналась поклонникам фигуристка.
Подписчики неоднозначно отреагировали на хозяйственные эксперименты Слуцкой.
«Ждем продолжения»;
«Ничего не получится»;
«Ирина, вы умница», — написали в комментариях поклонники знаменитости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуристка Евгения Медведева поделилась способами борьбы с выгоранием. По ее словам, причиной этого состояние в современном мире стала многозадачность. Чтобы справиться с выгоранием, Медведева посоветовала выделить себе время на отдых и при необходимости обратиться к психологу.
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