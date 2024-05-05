Умер звезда фильма «Титаник» Бернард Хилл

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 886 0

Звезда «Титаника» Бернард Хилл скончался в возрасте 79 лет

Умер звезда фильма «Титаник» Бернард Хилл

Фото: Christoph Hardt / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер ушел из жизни за несколько часов до премьеры своего нового телешоу.

Британский актер Бернард Хилл, наиболее известный ролью капитана Эдварда Джона Смита в фильме «Титаник», скончался на 80-м году жизни.

По данным Daily Mail, актер умер рано утром в воскресенье, 5 мая. Причины смерти не уточняются. Сообщается лишь, что Хилл ушел из жизни за несколько часов до премьеры своего нового телешоу на BBC One. Также известно, что актер проживал в городе Ипсвич в Великобритании.

Хилл родился в 1944 году в Манчестере и начал сниматься в кино в 1976 году. Всего в его фильмографии 18 проектов. Наибольшую славу ему принесли роли в эпической драме Джеймса Кэмерона «Титаник» и фэнтезийной трилогии «Властелин колец», где актер сыграл короля Теодена. Также в числе известных фильмов с участием Хилла — приключенческий боевик «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном и Майклом Кларком Дунканом.

Хилл — единственный в истории кинематографа актер, который снялся более чем в одном фильме, получившим 11 статуэток «Оскар» («Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля»).

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера «Союзмультфильма» Александра Горленко.

+12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

20:43
Две мощные вспышки произошли на Солнце за сутки
20:36
В Швейцарии оценили вероятность поставок оружия ВСУ
20:31
Четыре самодельных дрона нашли в багажнике авто в центре Москвы
20:17
Швейцария отправила Папе Римскому приглашение на саммит по Украине
19:58
«Мы долго будем молчать?» — Харламова застукали в объятиях с копией Асмус
19:43
«Обострит все заболевания»: чем опасны переваренные яйца

Сейчас читают

Умер звезда фильма «Титаник» Бернард Хилл
«Все им аукнется»: что ожидает французский Иностранный легион на Украине
Муж Блиновской лишился компании по добыче руды
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео