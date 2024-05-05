Умер звезда фильма «Титаник» Бернард Хилл

Актер ушел из жизни за несколько часов до премьеры своего нового телешоу.

Британский актер Бернард Хилл, наиболее известный ролью капитана Эдварда Джона Смита в фильме «Титаник», скончался на 80-м году жизни.

По данным Daily Mail, актер умер рано утром в воскресенье, 5 мая. Причины смерти не уточняются. Сообщается лишь, что Хилл ушел из жизни за несколько часов до премьеры своего нового телешоу на BBC One. Также известно, что актер проживал в городе Ипсвич в Великобритании.

Хилл родился в 1944 году в Манчестере и начал сниматься в кино в 1976 году. Всего в его фильмографии 18 проектов. Наибольшую славу ему принесли роли в эпической драме Джеймса Кэмерона «Титаник» и фэнтезийной трилогии «Властелин колец», где актер сыграл короля Теодена. Также в числе известных фильмов с участием Хилла — приключенческий боевик «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном и Майклом Кларком Дунканом.

Хилл — единственный в истории кинематографа актер, который снялся более чем в одном фильме, получившим 11 статуэток «Оскар» («Титаник» и «Властелин колец: Возвращение короля»).

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера «Союзмультфильма» Александра Горленко.