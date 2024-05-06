Сотни жителей Мадрида приняли участие в акции «Бессмертный полк»

В Мадриде прошло шествие движения «Бессмертный полк». Об этом сообщает газета La Jornada.

По данным организаторов, в мероприятии на бульваре Пасео-дель-Прадо приняли участие до двух тысяч человек. Участники шествия во главе с послом России в Испании Юрием Корчагиным прошли с цветами и флагами России и Красной армии от вокзала Аточа до Вечного огня, расположенного на одной из центральных площадей.

Ранее 5-tv.ru писал, что организаторы раскрыли цели «Бессмертного полка» в 2024 году. Эта акция сконцентрирована на сборе и публикаций семейных архивов.

Следует отметить, что в прошлом «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате, без шествия. Акция проводилась в форме автопробега.