Организаторы раскрыли цели «Бессмертного полка» в 2024 году

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

«Бессмертный полк» сконцентрирован на сборе и публикации семейных архивов

Организаторы раскрыли цели «Бессмертного полка» в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
День Победы 9 Мая

В настоящее время перед волонтерами стоит одна самая важная задача.

В пресс-службе «Бессмертного полка» рассказали о главной и единственной своей задаче в этом году. В комментарии изданию NEWS.ru они сообщили, что займутся непосредственным сохранением памяти.

Как отмечают представители акции, они с головой ушли в сбор и публикацию семейных архивов на сайте народной летописи. Там также заявили, что не забыли и о непосредственной помощи людям при поиске своих корней — как в установке ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов, так и в содействии в нахождении пользователями архивных.

В пресс-службе также твердо заявили, что какие-либо другие задачи перед собой они не ставят, по крайней мере в этом году. В прошлом «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате, без шествия. Акция проводилась в форме автопробега.

Ранее 5-tv.ru писал об отмене акции «Бессмертный полк» в Крыму — власти решили не проводить и парад Победы в целях безопасности. Стоит упомянуть, что от празднования Дня Победы отказались в шести регионах, однако в Москве сам Парад пройдет по плану — 9 мая.

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