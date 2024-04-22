Организаторы раскрыли цели «Бессмертного полка» в 2024 году

«Бессмертный полк» сконцентрирован на сборе и публикации семейных архивов
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В настоящее время перед волонтерами стоит одна самая важная задача.
В пресс-службе «Бессмертного полка» рассказали о главной и единственной своей задаче в этом году. В комментарии изданию NEWS.ru они сообщили, что займутся непосредственным сохранением памяти.
Как отмечают представители акции, они с головой ушли в сбор и публикацию семейных архивов на сайте народной летописи. Там также заявили, что не забыли и о непосредственной помощи людям при поиске своих корней — как в установке ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов, так и в содействии в нахождении пользователями архивных.
В пресс-службе также твердо заявили, что какие-либо другие задачи перед собой они не ставят, по крайней мере в этом году. В прошлом «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате, без шествия. Акция проводилась в форме автопробега.
Ранее 5-tv.ru писал об отмене акции «Бессмертный полк» в Крыму — власти решили не проводить и парад Победы в целях безопасности. Стоит упомянуть, что от празднования Дня Победы отказались в шести регионах, однако в Москве сам Парад пройдет по плану — 9 мая.
- 19 апр
- Аксенов сообщил об отмене парада и шествия «Бессмертного полка» в Крыму
- 19 апр
- Ничего святого: как мошенники обманывают ветеранов в преддверии Дня Победы
- 1 апр
- Под звуки марша: первая репетиция Парада победы прошла в Санкт-Петербурге
- 25 мар
- День Победы 2024: определены даты Парада и генеральной репетиции на Красной площади
- 9 авг
- Путин создал оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Победы
- 9 авг
- В память защитников: 79 лет назад завершилась битва за Ленинград
- 22 июн
- Песков осудил инициативу об отмене Дня Победы в Молдавии
- 12 июн
- Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая
- 25 мая
- Правящая партия Молдавии предложила отменить празднование 9 Мая
- 25 мая
- Попались на глупости — опубликовано видео допроса задержанных за ядерный терроризм
59%
-0.19 99.36
-0.22
Нашли ошибку?