Похудела на 2,5 килограмма: Ани Лорак едва не потеряла сознание во время шоу

Певице пришлось надеть на себя необычный костюм.

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) во время популярного шоу едва не потеряла сознание. Звезда рассказала изданию StarHit.ru подробности съемок и о том, как ей было тяжело выступать на сцене.

Во время участия Лорак была в костюме большого толстого рыжего кота, который поразил жюри и зрителей своей харизмой. Помимо тяжелого веса в 30 килограммов, звезда страдала от сильной духоты, но все равно продолжала выступать и не раскрывала себя. Только в момент голосования, когда судьи долго обсуждали, кто достоин из участников войти в тройку победителей, Каролина почувствовала недомогание. Поначалу она хотела уйти со сцены, но собралась с силами и осталась. Ее поддерживала Люся Чеботина в образе бабочки.

Несмотря на то, что артистка заняла второе место, она рада результату и тому, что ее труды и упорство наградили местом в финале.

Пока проходили съемки Ани Лорак не говорила родным и друзьям, что скрывается за костюмом кота. Особенно тяжело ей приходилось обманывать дочь, с которой она смотрела шоу и девочка очень хотела, чтобы Котик победил. Когда уже можно было раскрыть тайну, певица пообещала, что извинится перед дочкой и сводит ее в ресторан.

Помимо тяжести костюма, приходилось стараться, чтобы Кот мог чем-то привлечь, так как массивность и непоротливость не позволяли свободно двигаться. После программы Ани Лорак похудела на 2,5 килограмма. Но призналась, что быстро их вернула в норму из-за своей большой любви покушать.

Кроме того, артистка поблагодарила тех, кто за нее голосовал, дети даже дарили ей игрушки и рисунки с изображением рыбок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ани Лорак исполнила новую песню в Москве.