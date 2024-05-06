Похудела на 2,5 килограмма: Ани Лорак едва не потеряла сознание во время шоу

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 92 0

Ани Лорак почувствовала недомогание во время съемок шоу

Похудела на 2,5 килограмма: Ани Лорак едва не потеряла сознание во время шоу

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Певице пришлось надеть на себя необычный костюм.

Певица Ани Лорак (Каролина Куек) во время популярного шоу едва не потеряла сознание. Звезда рассказала изданию StarHit.ru подробности съемок и о том, как ей было тяжело выступать на сцене.

Во время участия Лорак была в костюме большого толстого рыжего кота, который поразил жюри и зрителей своей харизмой. Помимо тяжелого веса в 30 килограммов, звезда страдала от сильной духоты, но все равно продолжала выступать и не раскрывала себя. Только в момент голосования, когда судьи долго обсуждали, кто достоин из участников войти в тройку победителей, Каролина почувствовала недомогание. Поначалу она хотела уйти со сцены, но собралась с силами и осталась. Ее поддерживала Люся Чеботина в образе бабочки.

Несмотря на то, что артистка заняла второе место, она рада результату и тому, что ее труды и упорство наградили местом в финале.

Пока проходили съемки Ани Лорак не говорила родным и друзьям, что скрывается за костюмом кота. Особенно тяжело ей приходилось обманывать дочь, с которой она смотрела шоу и девочка очень хотела, чтобы Котик победил. Когда уже можно было раскрыть тайну, певица пообещала, что извинится перед дочкой и сводит ее в ресторан.

Помимо тяжести костюма, приходилось стараться, чтобы Кот мог чем-то привлечь, так как массивность и непоротливость не позволяли свободно двигаться. После программы Ани Лорак похудела на 2,5 килограмма. Но призналась, что быстро их вернула в норму из-за своей большой любви покушать.

Кроме того, артистка поблагодарила тех, кто за нее голосовал, дети даже дарили ей игрушки и рисунки с изображением рыбок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ани Лорак исполнила новую песню в Москве.

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