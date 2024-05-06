Нахимичили: как москвичам продавали контрафакт под видом чистящего средства

Подозреваемого взяли, когда тот пытался сбыть четыре тонны продукции.

Москвичам под видом чистящего средства от известного производителя продавали контрафакт из Тверской области. Товар разливали в подпольном цехе, откуда продукция поступала в торговые точки столицы и области. В основном партии реализовывали через небольшие магазины, где ретейлеры не так внимательны к документам на товар.

Масштабы производства ошеломляют. Подозреваемого взяли, когда тот пытался сбыть четыре тонны контрафакта. Еще 20 тонн готовой продукции и сырья нашли при обыске на складе. Похоже, «черный» бизнесмен — рецидивист. В прошлом задержанный уже был осужден за подобное преступление.