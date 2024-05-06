Нахимичили: как москвичам продавали контрафакт под видом чистящего средства

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Москвичам продавали контрафакт под видом чистящего средства

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

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Подозреваемого взяли, когда тот пытался сбыть четыре тонны продукции.

Москвичам под видом чистящего средства от известного производителя продавали контрафакт из Тверской области. Товар разливали в подпольном цехе, откуда продукция поступала в торговые точки столицы и области. В основном партии реализовывали через небольшие магазины, где ретейлеры не так внимательны к документам на товар.

Масштабы производства ошеломляют. Подозреваемого взяли, когда тот пытался сбыть четыре тонны контрафакта. Еще 20 тонн готовой продукции и сырья нашли при обыске на складе. Похоже, «черный» бизнесмен — рецидивист. В прошлом задержанный уже был осужден за подобное преступление.

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