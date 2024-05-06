Почему появился культ бега и можно ли похудеть от кардионагрузок

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 14 0

Тренер Данилова: бег не является единственным способом похудеть

Почему появился культ бега и можно ли похудеть от кардионагрузок

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Перед началом тренировок следует проконсультироваться со специалистом.

С появлением тепла в парках и скверах можно увидеть тех, кто за счет бега пытается снизить вес и поддерживать фигуру. Но действительно ли получится похудеть с кардиотренировками и почему в современном мире пробежка стала культом, KP.RU рассказала специалист в области адаптивной физической культуры и тренер Олеся Данилова.

Уменьшение веса действительно происходит от кардионагрузок, говорит эксперт, как и в случае с любой другой физической активностью, при соответствующем питании и режиме. Однако это не единственный или наилучший способ сбросить вес.

Легкие кардионагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, скандинавская ходьба, могут быть выполнены практически без ограничений по состоянию здоровья. Однако если человек с проблемами в коленных суставах займется бегом, это может только ухудшить его состояние.

Данилова отметила, что кардионагрузки начинаются с 20 минут и постепенно увеличиваются до 45-60 минут в зависимости от цели. Скорость должна быть такой, чтобы человек мог свободно разговаривать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие упражнения зарядки полезны для организма.

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