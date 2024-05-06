С какого дня начисляют штраф за задолженность по коммунальным платежам

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 40 0

Юрист Гаврюшкин: штраф за неуплату коммунальных услуг начислят на 31-й день

С какого дня начисляют штраф за задолженность по коммунальным платежам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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И как устанавливается размер пеней?

Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал, что штрафы за неуплаченные коммунальные платежи начнут начисляться с 31-го дня просрочки платежа. А размер пеней будет устанавливаться в зависимости от того, на какой срок была задержана оплата, сообщает aif.ru.

«Просрочка считается с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 90 календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты», — отметил эксперт.

По словам Гаврюшкина, управляющая компания или Товарищество собственников жилья (ТСЖ) имеют право взыскать компенсацию за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство России утвердило перечень категорий граждан, у которых появится возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии.

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