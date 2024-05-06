МИД предупредил Лондон об ответе на удары по объектам РФ британским оружием

МИД РФ предупредил посла Великобритании о том, что Москва имеет полное право нанести удары по военным объектам Лондона на Украине и за ее пределами, в случае атак британским дальнобойным оружием по территории России. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном на сайте ведомства.

«Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона», — заявил российский МИД.

Подобная реакция стала ответом на провокационные высказывания британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, который несколько дней назад заявил о том, что Киев имеет право наносить удары по территории России с помощью британских ракет. МИД РФ считает подобную риторику недопустимой и расценивает ее, как свидетельство становления Лондона еще одной стороной конфликта.

Тем не менее, заявили в МИД Великобритании, их посол на встрече в Москве сообщил, что Лондон продолжит предоставлять Киеву помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французские наемники не изменят ситуацию на Украине.