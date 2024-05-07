Правительство РФ сложит свои полномочия 7 мая

Эфирная новость 29 0

Возглавляемое Мишустиным Правительство РФ уйдет в отставку 7 мая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президенту предстоит выбрать нового главу кабмина.

Уже сегодня, сразу после вступления президента в должность, Правительство сложит свои полномочия. Накануне Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом кабмина.

Глава государства высоко оценил экономические успехи страны под санкционным давлением, отметил достижения в социальной политике и в здравоохранении. Особенно — в период пандемии.

Теперь президенту предстоит выбрать нового главу правительства, а утверждать его будет Госдума. Затем парламент рассмотрит кандидатов на роли министров и их заместителей. По протоколу процесс может занять несколько недель. Но депутаты заявили, что готовы справиться быстрее, даже если придется работать в выходные.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, о чем Путин говорил на встрече с Правительством.

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Смертельно опасный FLiRT: новые штаммы COVID-19 распространяются по США
7:28
В России резко вырастет количество «штрафных» камер
7:14
«По многим отраслям»: Россия опередила Китай в темпах роста экономики
7:01
Правительство РФ сложит свои полномочия 7 мая
6:42
Военные помогли восстановить мемориал участникам ВОВ под Луганском
6:28
«Проводятся впервые»: чего ожидать от учений России с применением тактического ядерного оружия

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
Гражданин США пробрался в детскую библиотеку в Москве и начал раздеваться
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео