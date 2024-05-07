«Не лучшая финансовая стратегия»: в каких случаях лучше не брать кредит

Перед походом в банк нужно оценить все возможные риски.

Когда денег не хватает на дорогую покупку люди привыкли брать кредит, но если платежи по имеющимся займам превышают 30% ежемесячного дохода, то от нового «долга» следует отказаться. Об этом сообщила начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова Газете.Ru.

«Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия», — отметила Милова.

Если на оплату уходит 50% дохода, то банки требуют письменного подтверждение от заемщика, что он осознает риски.

Милова также порекомендовала перед займом подумать, насколько приобретаемая вещь необходима сейчас, возможно получится накопить или обойтись без нее.

Лучшей стратегией, уверена специалист, для россиян будет досрочное погашение. По ее словам, необходимо хранить документ, подтверждающий раннюю оплату долга как минимум три года с момента получения. Это будет доказательством, если информация не отобразится в бюро кредитных историй.

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