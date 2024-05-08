Путин поручил создать условия для экотуризма во всех нацпарках России

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для экотуризма во всех национальных парках страны. Соответствующее положение содержится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», подписанном главой государства.

Для реализации поручения президента нужно обеспечить развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ). «Экологическое благополучие» должно быть достигнуто через выполнение ряда задач.

«Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках», — написано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году. Согласно подписанному им указу, минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 тыся чрублей.