Путин поручил создать условия для экотуризма во всех нацпарках России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Нужно обеспечить развитие особо охраняемых природных территорий.

Путин поручил создать условия для экотуризма во всех нацпарках России

Фото: Бабушкин Алексей / ТАСС

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Президент России Владимир Путин поручил создать условия для экотуризма во всех национальных парках страны. Соответствующее положение содержится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», подписанном главой государства.

Для реализации поручения президента нужно обеспечить развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ). «Экологическое благополучие» должно быть достигнуто через выполнение ряда задач.

«Сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках», — написано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить МРОТ к 2030 году. Согласно подписанному им указу, минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 тыся чрублей.

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