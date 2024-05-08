«Заберите у нее уже камеру»: Волочкова избавилась от части своего тела

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 225 0

Балерина Волочкова вновь отрицает использование фильтров в своих видео

«Заберите у нее уже камеру»: Волочкова избавилась от части своего тела

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Поклонники экс-примы Большого театра решительно против таких жертв звезды ради красоты.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова продолжает делиться с фанатами снимками в откровенных нарядах, однако в этот раз она с особой страстью перешла уже на видео, где поклонники вновь заприметили неладное. Звезда опубликовала в своем блоге короткий ролик из бассейна на Мальдивах, в котором «замылилась» часть ее тела.

На видео из бассейна экс-прима Большого театра буквально всплывает из воды, но отчетливо видно, что у нее «смыло» пупок. Поклонники уверены, что 48-летняя звезда просто не может остановиться в попытке ухватить ускользающую красоту за хвост. В этом ее подначивает подруга-фотограф Елена Галицына, отправившаяся вместе с ней на остров. Подписчики знаменитости умоляют «забрать у нее уже камеру», чтобы не видеть ее томных взглядов на отфильтрованном лице.

«Зачем такой лютый фильтр, что даже пупок пропал. Смешно смотреть, как старая бабка пытается из себя молодуху корчить», — иронично подмечают подписчики Волочковой.

В прошлый раз балерина опубликовала совместное фото со своей подругой-фотографом, но подписчики так и не смогли разглядеть на ней экс-приму Большого театра. Тогда артистка возмутилась и заявила, что на ее стройной фигуре на фото нет ни следа фотошопа, а «видеофотошоп вообще не придуман». Она настоятельно попросила своих поклонников сравнить короткие ролики с опубликованными фотографиями.

Стоит упомянуть, что в начале мая телеведущая Лера Кудрявцева написала, что на звезду «больно смотреть», а также предложила руку помощи утопающей в алкоголе Волочковой. При этом сама знаменитость говорила, что активно работает в балетном и спортивных залах, разбавляя это строгой диетой с щепоткой освежающей ледяной купели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как экс-прима Большого Театра забралась на пальму, чтобы показать подписчикам свою прекрасную форму, но их сердца не взбудоражил королевский шпагат, чего не сказать об ответе Леры Кудрявцевой. 

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.12
-0.19 98.31
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:53
«Несмотря на отстранение»: вручат ли атлетам из РФ перешедшие медали прошлых Олимпиад
12:50
Токсичное болото: названы главные причины профессионального выгорания на работе
12:38
Майская метель накрыла Санкт-Петербург
12:37
На Украине олигарха Коломойского* обвинили в организации покушения на убийство
12:23
Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию
12:16
«Заберите у нее уже камеру»: Волочкова избавилась от части своего тела

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
Всегда вместе: Гагарина не отпускает нового избранника даже на репетициях
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео