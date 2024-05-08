Психика посылает сигналы SOS: как вернуть мотивацию

На что стоит обратить внимание, чтобы вернуть интерес к постоянному развитию?

Образ жизни сильно влияет на здоровье человека и качество его функционирования. Стресс, деятельность в рабочее и свободное время, эмоциональное выгорание оказывают большое влияние на наличие и поиск нашей мотивации. Как преодолеть возникшие трудности с этим, рассказал 5-tv.ru бизнес-психолог Ирина Бражникова.

Мотивация есть у нас у всех. Она представляет собой базовую надстройку. Иллюстрировать это могут маленькие дети в возрасте от трех до пяти лет, для которых практически вся жизнь — это непрерывное развитие и исследование окружающего мира. Главным фактором такого стремительного познания является интерес. Именно он может помочь зажечь внутри огонек, который станет двигателем прогресса.

«Маленький ребенок есть в глубине каждого из нас. Можно попробовать вспомнить, что больше всего увлекало в детстве и может это натолкнет на то, что может быть интересно сейчас», — говорит эксперт.

Чтобы прогресс был достигнут, необходимо быстрее понять, что такое развитие в принципе. Это не только получение новых знаний путем накопления информации, как мы привыкли считать в школе или в институте. К развитию можно отнести все, что заставляет наш мозг действовать по-новому и создавать новые нейронные связи.

«Сюда может относиться игра на новом музыкальном инструменте, занятия танцами или йогой. Даже беседа с интересным для вас человеком, который заставляет вас взглянуть на привычные вещи по-новому», — отмечает специалист.

Однако самым главным стимулом к развитию является собственная цель или мечта. Чтобы эффект был наиболее ощутимым и ясным необходимо создать желаемую картину будущего. Подумать, где вы хотели бы быть через 10, 20 или 30 лет. Что вы можете уже начать делать сегодня, чтобы хотя бы чут-чуть приблизиться к этой мечте?

Но здесь есть ловушка. Дело в том, что очень часто мы принимаем за свою цель или мечту навязанные обществом ожидания от нас и в этом случае она не будет мотивировать. Не появится желания делать что-то и приближаться к цели. Чтобы решить такую проблему, нужно поискать именно то, что увлекает лично вас. Найти окружение, которое будет заинтересовывать и подталкивать к действиям.

«Иногда, чтобы найти свою мечту, приходится пробраться через глубокий слой различных убеждений о том, что правильно для вас. Если вы общаетесь с интересными для вас людьми, которые увлечены каким-то собственным дело и увлекают вас, то возможно это может послужить стимулом для вашего собственного развития», — подчеркнул бизнес-психолог.

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