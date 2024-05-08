Блондинчик: жена бывшего Волочковой стала мамой во второй раз

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 52 0

Телеведущая Елена Николаева стала мамой во второй раз

Блондинчик: жена бывшего Волочковой стала мамой во второй раз

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Пара еще не определилась, как назвать малыша.

Телеведущая Елена Николаева родила второго сына от бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

«Поймался, который пихался. Сегодня ровно в десять утра я во второй раз стала мамой. Такой малюсенький и совсем другой мальчишка. Пока даже не представляем, как назовем. Будем смотреть и знакомиться. Блондинчик!» — написала телеведущая.

Супруга Игоря Вдовина поделилась с подписчиками, что аппетит у новорожденного хороший.

О романе бизнесмена и журналистки стало известно в 2019 году. У Вдовина и Николаевой первый сын родился в 2021 году. Мальчика назвали Александром. Вместе они также воспитывают дочь Ариадну, которую родила от бизнесмена Анастасия Волочкова. Известно, что Николаева сумела наладить с ней контакт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Николаева похвасталась перед подписчиками отличной фигурой на последних сроках беременности.

 

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