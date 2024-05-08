Спроси и сохрани: банки обяжут согласовывать кредиты клиентов с их родственникам

Уже в весеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, защищающий заемщиков.

Российские банки обяжут согласовывать кредиты клиентов с их родственниками. Как выяснили «Известия», рассмотреть законопроект, защищающий заемщиков Госдума может уже в весеннюю сессию. Методические рекомендации по внедрению сервиса так называемой «второй руки», когда родственник или знакомый клиента подтверждает переводы, Банк России выпустил еще несколько лет назад.

Теперь такой механизм может стать обязательным. Как утверждают авторы инициативы, законопроект направлен против мошенников. По данным Центробанка, только в прошлом году со счетов клиентов было похищено более 15 миллиардов рублей. Банки смогли вернуть жертвам аферистов всего около девяти процентов от этой суммы. При этом удалось предотвратить хищения еще порядка шести триллионов рублей.