Спроси и сохрани: банки обяжут согласовывать кредиты клиентов с их родственникам

Эфирная новость 21 0

Банки обяжут согласовывать кредиты клиентов с их родственниками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Уже в весеннюю сессию депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, защищающий заемщиков.

Российские банки обяжут согласовывать кредиты клиентов с их родственниками. Как выяснили «Известия», рассмотреть законопроект, защищающий заемщиков Госдума может уже в весеннюю сессию. Методические рекомендации по внедрению сервиса так называемой «второй руки», когда родственник или знакомый клиента подтверждает переводы, Банк России выпустил еще несколько лет назад.

Теперь такой механизм может стать обязательным. Как утверждают авторы инициативы, законопроект направлен против мошенников. По данным Центробанка, только в прошлом году со счетов клиентов было похищено более 15 миллиардов рублей. Банки смогли вернуть жертвам аферистов всего около девяти процентов от этой суммы. При этом удалось предотвратить хищения еще порядка шести триллионов рублей.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.12
-0.19 98.31
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:54
В Петропавловске-Камчатском полыхает строящийся ангар на 5000 квадратных метрах
18:52
В пуховике при свете монастырских свечей: куда МакSим спряталась от внимания?
18:38
AstraZeneka отзывает по всему миру свою вакцину от COVID-19
18:24
Борьба за трезвую голову: как избежать похмелья после бурного застолья
18:12
В Сочи открыли памятник погибшим воинам СВО
18:04
Ушла из жизни культовая актриса «Бриолин» и «Полицейской академии» Сьюзен Бакнер

Сейчас читают

Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
Психика посылает сигналы SOS: как вернуть мотивацию
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция
Светлая седмица: как правильно провести первую пасхальную неделю

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео