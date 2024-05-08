Клюнул носом: самолет в Турции сел без передней стойки шасси
Самолет в Турции сел без передней стойки шасси
Фото, видео: www.globallookpress.com / © SMG; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Примечательно, что это снова Boeing!
Грузовой самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула. Борт, что называется, «клюнул носом» — тормозил с нераскрытой передней стойкой шасси.
Примечательно, что это снова Boeing! В последнее время у компании участились технические проблемы с самолетами и доверие к ним на фоне скандалов продолжает падать во всем мире.
52%
-0.19 98.31
-0.16
Нашли ошибку?