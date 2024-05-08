Клюнул носом: самолет в Турции сел без передней стойки шасси

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Самолет в Турции сел без передней стойки шасси

Фото, видео: www.globallookpress.com / © SMG; 5-tv.ru

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Примечательно, что это снова Boeing!

Грузовой самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула. Борт, что называется, «клюнул носом» — тормозил с нераскрытой передней стойкой шасси.

Примечательно, что это снова Boeing! В последнее время у компании участились технические проблемы с самолетами и доверие к ним на фоне скандалов продолжает падать во всем мире.

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