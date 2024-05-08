«Мне очень комфортно»: Брутян назвала консервативным свой брак с Прилучным

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 23 0

Брутян назвала консервативным свой брак с Прилучным

«Мне очень комфортно»: Брутян назвала консервативным свой брак с Прилучным

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Возлюбленные в настоящее время находятся в отпуске в неизвестной локации.

Актриса Зепюр Брутян назвала свой брак с Павлом Прилучным консервативным. Об этом пишет Кино Mail.ru.

Пара сейчас играет семью в фильме «Неприличные гости». Их персонажи совершенно отличаются от актеров: Брутян объяснила, что им нравятся их образы, но они не нашли в них себя.

Супруги репетируют при любой удобной возможности, благо совместного времени у них предостаточно. Они практиковались во время ужина, в машине и даже на прогулке.

Звезда рассказала, что любит работать с мужем, им комфортно находиться вместе. Она с удовольствием повторила бы этот опыт и в будущем.

«Мне очень комфортно с Пашей на съемочной площадке. Когда он рядом, я готова играть любые роли. Взаимодействовать друг с другом в этих образах было увлекательно, поэтому я не сомневалась, что у нас все получится», — рассказала знаменитость.

Актриса также отметила, что перенимает у Прилучного опыт и старается прислушиваться к его мнению.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брутян опубликовала загадочный пост о любви.

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