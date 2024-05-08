Росавиация анонсировала начало работы аэропорта Элисты с 28 мая

Росавиация объявила, что с 28 мая авиасообщение между Элистой и подмосковным аэропортом Жуковский возобновят. Российская авиакомпания Red Wings будет выполнять рейсы на самолетах Superjet 100 два раза в неделю.

Отмечается, что соответствующее решение было принято во время рабочей встречи между руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и генеральным директором Red Wings Евгением Солодилиным.

«Элиста — первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. Сейчас наша совместная задача — поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе. Рост интереса наших граждан к посещению Калмыкии очевиден, республика обладает большими перспективами для развития туризма», — приводятся слова Ядрова в официальном Telegram-канале Росавиации.

Эксперты Минобороны России, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили возможность безопасного осуществления полетов в столицу Калмыкии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам предоставлять приоритетное обслуживание пассажирам-участникам спецоперации на Украине.