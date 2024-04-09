Росавиация рекомендовала аэропортам в приоритете обслуживать бойцов СВО

В каких случаях предлагается распространять такой порядок в отношении участников спецоперации, защищающих нашу страну?
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам предоставлять приоритетное обслуживание пассажирам-участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию телеграммы, направленной воздушным гаваням и подписанной руководителем федерального агентства Дмитрием Ядровым.
«Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах», — рекомендует Росавиация.
Авиакомпании и аэропорты просят исключить случаи некорректного общения персонала с бойцами, грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам, а также содействовать на всех этапах перевозки. Агентство предложило провести с сотрудниками и службами соответствующие инструктажи.
Вместе с тем Росавиация попросила принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы при опоздании военных на вылет по уважительным причинам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили бесплатно раздать по гектару земли участникам СВО. Однако получить участок можно будет не во всех регионах.
Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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