Росавиация рекомендовала аэропортам в приоритете обслуживать бойцов СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

В каких случаях предлагается распространять такой порядок в отношении участников спецоперации, защищающих нашу страну?

Росавиация рекомендовала аэропортам в приоритете обслуживать бойцов СВО

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам предоставлять приоритетное обслуживание пассажирам-участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию телеграммы, направленной воздушным гаваням и подписанной руководителем федерального агентства Дмитрием Ядровым.

«Предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах», — рекомендует Росавиация.

Авиакомпании и аэропорты просят исключить случаи некорректного общения персонала с бойцами, грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам, а также содействовать на всех этапах перевозки. Агентство предложило провести с сотрудниками и службами соответствующие инструктажи.

Вместе с тем Росавиация попросила принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы при опоздании военных на вылет по уважительным причинам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили бесплатно раздать по гектару земли участникам СВО. Однако получить участок можно будет не во всех регионах.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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