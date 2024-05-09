Мама Кэти Перри «повелась» на созданное нейросетями фото дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Мама Кэти Перри поверила в созданное ИИ фото звезды на Met Gala

Мама Кэти Перри «повелась» на созданное нейросетями фото дочери

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

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Родительница посчитала, что та пошла на Met Gala.

Певица Кэти Перри из-за загруженного графика не смогла присутствовать на одном из самых громких модных событий года — бале Met Gala. Однако благодаря искусственному интеллекту многие поклонники увидели, как бы звезда выглядела на мероприятии.

Снимок получился настолько реалистичным, что поверила даже мама знаменитости. На кадре, сгенерированном искусственным интеллектом, образ певицы полностью соответствовал тематике «Сад времени»: пышное платье с множеством цветов.

Фото опубликовало издание Peopletalk. Единственная деталь, которая выдавала подмену — неправильный цвет красной дорожки. Но родительница ее не заметила и похвалила дочку за роскошный образ.

«Перышко мое, не знала, что ты ходила на Met Gala. Какое великолепное платье, ты выглядишь блестяще, словно на параде роз!» — написала сообщение Перри мама.

Звезда не стала шутить над мамой и сразу призналась, что ее не было на мероприятии, а снимок сделан искусственным интеллектом. В качестве опровержения знаменитость опубликовала видео из звукозаписывающей студии, на которой находилась в момент проведения мероприятия.

«Мам, искусственный интеллект и тебя тоже поймал, будь осторожна!» — мило отреагировала певица на сообщение родительницы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошло модное событие года Met Gala.

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