Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород
Так, девочка 11 лет получила осколочные ранения.
Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru
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Белгород в очередной раз подвергся ночной атаке со стороны ВСУ, известно о восьми пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Среди пострадавших — семь взрослых и один ребенок. У четырех человек осколочные ранения разных частей тела, их уже госпитализировали.
«11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались», — сообщил Гладков.
На месте происшествия оказался корреспондент «Известий» Владислав Харченко. Он снял последствия удара на видео.
На кадрах видно, что ВСУ били по домам — об этом свидетельствуют разбитые стекла. На месте взрыва работают кареты скорой помощи.
«Сейчас как раз ракетная опасность. Быстро перемещаемся в укрытие. Можно видеть, что даже в подъезде все разбросано. Вот местные жители, которые вышли посмотреть, что произошло рядом с их домом. Они как раз забегают сюда», — отметил журналист.
Он добавил, что после объявления ракетной опасности люди начали забегать в подъезды, чтобы укрыться.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ ударили дронами по машинам под Белгородом.
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