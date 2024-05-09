Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Белгород в очередной раз подвергся ночной атаке со стороны ВСУ, известно о восьми пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших — семь взрослых и один ребенок. У четырех человек осколочные ранения разных частей тела, их уже госпитализировали.

«11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались», — сообщил Гладков.

На месте происшествия оказался корреспондент «Известий» Владислав Харченко. Он снял последствия удара на видео.

На кадрах видно, что ВСУ били по домам — об этом свидетельствуют разбитые стекла. На месте взрыва работают кареты скорой помощи.

«Сейчас как раз ракетная опасность. Быстро перемещаемся в укрытие. Можно видеть, что даже в подъезде все разбросано. Вот местные жители, которые вышли посмотреть, что произошло рядом с их домом. Они как раз забегают сюда», — отметил журналист.

Он добавил, что после объявления ракетной опасности люди начали забегать в подъезды, чтобы укрыться.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ ударили дронами по машинам под Белгородом.