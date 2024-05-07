Правительство России сложило полномочия

Эфирная новость 48 0

У президента есть две недели на внесение в Госдуму кандидатуры председателя кабмина.

Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Инаугурация Владимира Путина Инаугурация Владимира Путина 2024

Правительство Российской Федерации сложило полномочия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это предусмотрено законом.

У президента есть две недели на внесение в Госдуму кандидатуры председателя правительства. В течение недели депутаты обязаны ее рассмотреть. Утвержденный премьер также в течение семи дней должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти и представить нижней палате кандидатуры вице-премьеров и министров. Рассмотреть их депутаты должны в течение недели.

Таким образом, максимальный срок формирования нового правительства составляет пять недель с момента вступления в должность. Однако в парламенте уже заявили, что готовы сделать все максимально быстро и для этого готовы работать даже в выходные.

Что касается министров силового блока и главы МИД — для них разработан особый порядок. Президент назначает их после консультаций с Советом Федерации.

Тема:
Инаугурация Владимира Путина
6 мая
Премиальная премьера: Путин прибудет на церемонию инаугурации на новом Aurus
29 апр
Подготовка к инаугурации президента идет в Большом Кремлевском дворце
16 июл
Полиция Хельсинки: обстановка в день встречи Путина и Трампа  — спокойная
18 мая
Руководителем аппарата президента назначен Константин Чуйченко
8 мая
Инаугурация Путина второй день не сходит со страниц западных СМИ
8 мая
Российский лидер Владимир Путин принимает поздравления со всего мира
8 мая
Вступившего в должность президента благословил патриарх
7 мая
Инаугурация президента. Самые яркие моменты церемонии
7 мая
Интернет взорвали селфи с инаугурации президента
7 мая
Звездные гости инаугурации Владимира Путина порадовали подписчиков фотоотчетом
+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
По заслугам: с устроившего стрельбу в казанской школе взыщут еще 1,4 миллиона рублей
13:47
«Крепко молимся за вас»: патриарх Кирилл пожелал Путину долгих лет службы
13:39
«Понимает, куда ведет страну»: Матвиенко назвала уверенным выступление Путина
13:34
«Здоровые источники»: эндокринолог развеяла основные мифы о детском питании
13:22
Путин принял церемонию смотра Президентского полка после вступления в должность
13:17
«Вместе победим!» — Путин завершил торжественную речь вдохновляющим напутствием

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
«Меня от них потряхивает»: почему певица Валерия отказывается от диет
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео