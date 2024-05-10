Неизвестные напали на бывшее здание Генконсульства РФ в немецком Лейпциге

Группа неизвестных лиц совершила нападение на комплекс бывшего генерального консульства РФ в Лейпциге. Здание прекратило выполнение служебных функций в конце 2023 года в связи с отзывом Германией разрешения на его функционирование.

Представители дипмиссии сообщили, что на территорию, которая все еще принадлежит РФ, проникли шесть злоумышленников. Ограду они преодолели с помощью лестниц.

На балконе здания они развернули плакаты с антироссийским содержанием и заявили, что намереваются захватить российскую недвижимость. За ограждением их поддерживали около 20 единомышленников.

«Находившиеся в здании два административно-технических сотрудника посольства воспрепятствовали проведению акции, изъяли антироссийские плакаты и вызвали полицию. Прибывшие представители правоохранительных органов задержали нарушителей», — написали в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.

Сторона РФ потребовала от ФРГ наказать нарушителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные проникли в берлинскую квартиру солиста Rammstein Тилля Линдеманна.