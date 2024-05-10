Автобус с пассажирами упал в реку после ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами столкнулся двумя автомобилями на набережной реки Мойки. После этого общественный транспорт упал в воду. По факту произошедшего МВД начало проверку.

«Сегодня около 13:00 в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома № 69 на Большой Морской улице», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находилось около 20 человек. По данным 5-tv.ru, в результате произошедшего есть погибшие. На месте работают экстренные службы города.