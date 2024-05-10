Автобус с пассажирами упал в реку после ДТП в Петербурге

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 2 432 0

По факту произошедшего МВД начало проверку.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами столкнулся двумя автомобилями на набережной реки Мойки. После этого общественный транспорт упал в воду. По факту произошедшего МВД начало проверку.

 «Сегодня около 13:00 в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома № 69 на Большой Морской улице», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находилось около 20 человек. По данным 5-tv.ru, в результате произошедшего есть погибшие. На месте работают экстренные службы города.

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