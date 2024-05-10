Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан

Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), сообщили в ГУ МВД по региону.

Кроме того, главным Следственным управлением СК России по городу по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

«Автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие», — сообщает ведомство.

ЧП произошло днем 10 мая на набережной реки Мойки. Сначала автобус протаранил две легковушки, а после этого упал в воду. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

В салоне автобуса находилось около 20 пассажиров. На месте произошедшего продолжают работать экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения автобуса с моста в реку в Петербурге.