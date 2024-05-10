Момент падения автобуса с моста в реку в Петербурге попал на видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 524 0

На месте ЧП находятся экстренные службы. Что известно о произошедшем?

Фото, видео: 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появилось видео момента падения автобуса с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, что водитель в районе Большой Морской улицы резко повернул направо, протаранил несколько легковушек, после чего продолжил движение в сторону моста и упал в реку.

В салоне общественного транспорта могло находиться до 20 пассажиров. По данным 5-tv.ru, в результате произошедшего есть погибшие. На месте ЧП находятся экстренные службы.

По предварительным данным, как пишет ТАСС, водитель автобуса мог не справиться с управлением. Проводится проверка.

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Момент падения автобуса с моста в реку в Петербурге попал на видео

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