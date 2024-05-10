Житель Челябинской области выиграл в лотерею 607 миллионов рублей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Житель Челябинской области выиграл 607 миллионов рублей в лотерее «Спортлото»

Житель Челябинской области выиграл в лотерею 607 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Сам билет был куплен всего за 250 рублей в мобильном приложении.

Житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в 607 миллионов рублей в числовой лотерее, об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Челябинские лотерейные миллионеры настолько суровы! Сегодня утром участник из Челябинской области купил всего один билет и выиграл 607 032 698 рублей», — говорится в сообщении.

По правилам, чтобы выиграть приз, необходимо было угадать все числа комбинации в двух полях билета. Сейчас челябинца ждут в лотерейном центре, чтобы оформить его выигрыш и узнать, как он собирается распорядиться деньгами. Сам билет был куплен всего за 250 рублей в мобильном приложении.

До этого в лотерее смог победить житель Пермского края в августе 2020 года. Его приз составил 545 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что к празднику Пасхи в России готовят специальный благотворительный тираж лотереи «Русское лото».

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