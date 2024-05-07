Россия будет рассматривать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия

МИД РФ: Россия воспримет F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
Фото: www.globallookpress.com / Gianluca Vannicelli
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Сама передача Киеву истребителей будет считаться целенаправленной провокацией со стороны США и НАТО.
Истребители F-16 при их появлении в зоне боевых действий на Украине будут рассматриваться российской стороной, как носители ядерного оружия. Об этом заявили в МИД России.
«Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что Москва не может игнорировать тот факт, что F-16 способны нести как неядерное, так и ядерное оружие. Тем более, что именно эти истребители долгое время были задействованы как основные в совместных ядерных миссиях НАТО.
Ранее стало известно, что первые F-16 могут появиться на Украине в первые дни после Пасхи. До этого ряд западных стран, в том числе США, заявили, что F-16 появятся на вооружении у Украины максимум до конца 2024 года. При этом, по данным зарубежных СМИ, украинские пилоты для истребителей будут подготовлены не раньше конца года или даже начала 2025-го. Отмечается, что речь идет всего о десяти боевиках, у которых нет серьезного опыта управления самолетами. Шестеро из них никогда не летали на истребителях, а оставшиеся четверо садились за штурвал лишь учебных моделей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине неожиданно открестились от F-16, так как Россия уже готова к их появлению.
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