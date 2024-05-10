Собянин: в Москве втрое увеличили фонд грантов одаренным учащимся школ искусств

Власти Москвы приняли решение втрое увеличить фонд грантов наиболее одаренным учащимся детских школ искусств и творческих колледжей, находящихся в ведении столичного Департамента культуры. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр Сергей Собянин, подписавший соответствующее постановление.

В частности, сумма грантов в индивидуальных номинациях за I степень увеличена с 50 до 150 тысяч рублей, за II степень — с 25 до 100 тысяч рублей, а за III степень — с 15 до 70 тысяч рублей.

В коллективных номинациях, где на гранты могут претендовать ансамбли, сумма грантов также выросла в два-три раза. Размер гран-при (дополнительного поощрительного гранта за особые достижения в сфере культуры и искусства одному из лауреатов гранта I степени) увеличен с 50 до 150 тысяч рублей.

«Общий размер грантового фонда вырастет более чем в три раза — с 3,74 до 12,37 миллиона рублей», — написал мэр.

Поощрительные гранты мэра Москвы для одаренных детей, которые обучаются в музыкальных, художественных школах и других образовательных учреждениях учредили в 2015 году. В конкурсе могут участвовать учащиеся школ и студенты колледжей в возрасте от семи до 20 лет. Они соревнуются более чем в 30 номинациях, таких как «Фортепиано», «Орган и клавесин», «Оркестровые струнные инструменты», «Ударные инструменты», «Джаз», «Гитара», «Фольклор», «Академический вокал», «Хоровое пение», «Ансамбль», «Оркестр», «Классическая хореография», «Народный танец», «Современная хореография», «Театральное искусство», «Живопись и декоративно-прикладное искусство», а также «Архитектура и дизайн».