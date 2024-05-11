Госдеп одобрил продажу Украине трех комплексов HIMARS

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 24 0

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Госдеп одобрил продажу Украине трех комплексов HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Тема:
Спецоперация

Госдеп одобрил продажу правительству Украины трех комплексов HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Правительство Украины обратилось с просьбой о закупке трех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Ориентировочная общая стоимость составляет 30 миллионов долларов, которые будут профинансированы правительством Германии от имени Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ получат HIMARS из запасов американской армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на 400 миллионов долларов.

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