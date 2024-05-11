Участника из Нидерландов отстранили от «Евровидения» из-за таинственного инцидента

Что такого сотворил певец?

Голландского певца Йоста Кляйна, представителя Нидерландов на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2024», отстранили от участия в шоу жюри. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Как стало известно, причиной отстранения стал некий «инцидент», подробно о котором не рассказали. По данным канала, Европейский вещательный союз (ЕВС) уже начал расследование таинственного происшествия.

«С тех пор ЕВС хранит молчание о том, что произошло, и о том, сможет ли Кляйн участвовать в завтрашнем финале», — сказано в материале.

В СМИ также предполагают, что Кляйн мог вступить в конфронтацию с одним из фотографов конкурса.

«Евровидение-2024»

В этот раз творческое соревнование проходит в шведском городе Мальме. Полуфиналы прошли 7 и 9 мая. Финал должен состояться сегодня, 11 мая.

Выступления на «Евровидении» вот уже несколько лет подряд поражают своей «специфичностью» — не стал исключением и этот год. Больший резонанс вызвали конкурсанты от Испании, Финляндии и Ирландии.

Испанская группа Nebulossa представила песню Zorra. В номере на подтанцовке участвовали двое бородатых мужчин в вызывающих костюмах. Кроме того, в качестве обуви танцоры предпочли высокие каблуки. В конце они умудрились сесть на шпагат.

Ирландская певица Bambie Thug провела почти настоящий сатанинский обряд во время своего выступления, вызвав множество вопросов у зрителей. Прямо на сцене во время композиции Doomsday Blu была нарисована пентаграмма, а сама певица вместо исполнения не прекращала кричать и показывать длинные когти и «ведьминские» зубы.

Но самым большим шоком стало выступление Финляндии — в начале номера на сцене появилось огромное яйцо, из которого без штанов, в укороченной футболке и кепке вылез диджей Windows95man. Мужчина, к счастью, был в телесных стрингах, однако на протяжении всей песни No Rules» имитировал, что прикрывает причинное место.

Россия не участвует в «Евровидении» уже несколько лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не так с украинскими представителями на конкурсе «Евровидение-2024».