Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по ресторану в Донецке
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ударе по ресторану в Донецке
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
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Украинские боевики обстреляли район, где готовилось мероприятие в честь десятилетия со дня образования ДНР.
Три человека погибли и восемь получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ресторану в Кировском районе Донецка. Кадры с места трагедии появились в распоряжении 5-tv.ru.
На записи видны последствия мощного прилета: разрушенная мебель, посеченные осколками стены, выбитые окна.
Очередное преступление украинских вооруженных формирований прокомментировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«В результате прямого попадания по ресторану „Парадиз“ в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители)», — написал он в своем Telegram-канале.
Еще восемь человек были ранены в результате удара. Всем им сейчас оказывается медицинская помощь.
По словам Пушилина, украинские боевики нанесли удар по заведению общепита из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате была повреждена наружная стена и уличные конструкции, выбиты окна по периметру здания.
Еще одна ракета попала в расположенное рядом недостроенное сооружение, повредив его крышу.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли по жилому району Донецка удар, предположительно, из РСЗО HIMARS американского производства.
Недалеко от места прилета готовился автопробег в честь десятилетия со дня образования республики. На кадрах с места происшествия видно, как люди после удара ВСУ начинают разбегаться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате удара ВСУ по городу Ровеньки в ЛНР возросло до четырех человек.
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