Три мирных жителя погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по ресторану в Донецке

Украинские боевики обстреляли район, где готовилось мероприятие в честь десятилетия со дня образования ДНР.

Три человека погибли и восемь получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ресторану в Кировском районе Донецка. Кадры с места трагедии появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видны последствия мощного прилета: разрушенная мебель, посеченные осколками стены, выбитые окна.

Очередное преступление украинских вооруженных формирований прокомментировал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В результате прямого попадания по ресторану „Парадиз“ в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители)», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще восемь человек были ранены в результате удара. Всем им сейчас оказывается медицинская помощь.

По словам Пушилина, украинские боевики нанесли удар по заведению общепита из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате была повреждена наружная стена и уличные конструкции, выбиты окна по периметру здания.

Еще одна ракета попала в расположенное рядом недостроенное сооружение, повредив его крышу.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли по жилому району Донецка удар, предположительно, из РСЗО HIMARS американского производства.

Недалеко от места прилета готовился автопробег в честь десятилетия со дня образования республики. На кадрах с места происшествия видно, как люди после удара ВСУ начинают разбегаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших в результате удара ВСУ по городу Ровеньки в ЛНР возросло до четырех человек.